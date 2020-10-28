شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يقدم عبد المنصف بعد التجديد على طريقة العظماء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم نادى وادى دجلة، صفقة تجديد التعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول، لمدة موسمين مقبلين، حتى عام 2022، بطريقة العظماء، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادى الدجلاوى مقطع فيديو ظهر خلاله "أوسة" ليتم الإعلان الرسمى عن تجديد التعاقد، حيث تمسكت الإدارة والجهاز الفنى بالتجديد للحارس المخضرم لمدة موسمين وليس موسما واحدا مثلما كان يحدث فى السنوات الثلاثة الماضية، خاصة بعدما أثبت الحارس جدارته.

محمد عبد المنصف صاحب الـ43 عامًا قدم مستوى مبهرا خلال الموسم الحالى مع وادى دجلة، ونجح فى خطف أنظار الجميع، فضلاً عن مساهمته فى بقاء الفريق الدجلاوى بالدورى الممتاز وعدم هبوطه للقسم الثانى، كما أبدى اليونانى القبرصى بابافاسيليو المدير الفنى إعجابه الشديد بمستوى عبد المنصف، ليمنح الإدارة الضوء الأخضر فى التفاوض مع الحارس لتجديد تعاقده استعدادًا للموسم الجديد.