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ننشر نص حكم مركز التسوية والتحكيم الخاص بإلغاء لائحة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكما ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم اليوم.

 

وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى..

 

أولا : قبول التدخل الهجومى من النادى المحتكم ضده شكلا وفى الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومى وأتعاب المحكمين. 

 

ثانيا : رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصرى. 

 

ثالثا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.

 

رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار. 

 

خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة.

 

 

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