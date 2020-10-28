شكرا لقرائتكم خبر عن المادة 92 مكرر تمنح الزمالك حق إيقاف قرار بطلان اللائحة خلال 40 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر قانونى وخبير بلوائح اللجنة الأوليمبية أن الزمالك من حقه الاستئناف على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر صباح اليوم ببطلان لائحة نادى الزمالك، مما سيؤدى لإيقاف الحكم بشكل فورى.

ووفقا للمصدر من حق الزمالك الطعن خلال 40 يوما على حكم مركز التسوية والتحكيم وفقا للمادة 92 مكرر بلائحة النظام الأساسى من مركز التسوية والتحكيم الصادر من اللجنة الأوليمبية بموجب قرار 2/218 والذى ينص على الآتى "بمجرد الطعن بالاستئناف خلال 40 يوما يتم إيقاف حكم أول درجة، كما للنادى الطعن بموجب دعوى البطلان وفقا لنص المادة 92 مكرر ب من القرار السابق".

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما ببطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها من أثار التي تم اعتمادها في عام 2019 في الدعوى المرفوعه من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

Advertisements

وكان نادي الزمالك قد أجرى تغييرات على لائحة النظام الأساسي وأجرى انتخابات تكميلية أسفرت عن تواجد أشرف زكي في منصب أمين الصندوق وكلا من حمادة أنور وعبدالله جورج وأحمد عادل عبدالفتاح في عضوية مجلس الإدارة.

وبناء على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم ببطلان اللائحة تلغى الانتخابات التكميلية التى أجريت بناء على هذه اللائحة.