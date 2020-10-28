س & ج.. ما مستجدات إصابات كورونا بفريق الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى، التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى وسط أنباء متضاربة عن عدد إصابات كورونا فى صفوف بطل المغرب وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى.

س : لماذا تأجلت مباراة الزمالك والرجاء المغربى؟

ج: كان من المفترض أن تُلعب مباراة الزمالك أمام الرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم السبت، لكن حالات كورونا لدى الرجاء ومنع وزارة الصحة المغربية الفريق من السفر تسببت فى تأجيل المباراة حتى يوم 1 نوفمبر بقرار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف).

س: متى يتخذ الرجاء المغربى قرارا بالسفر للقاهرة ؟

ج: الزمالك ينتظر قدوم الرجاء للقاهرة لتأكيد إقامة المباراة، بينما لن يتمكن الفريق المغربى من السفر إلا بعد توفر نحو 14 لاعبا غير مصاب بكورونا لخوض اللقاء.

س: ما آخر مستجدات إصابات كورونا بفريق الرجاء ؟

ج: أعلن نادى الرجاء شفاء لاعبين بينما كشفت نتائج مسحة أمس الثلاثاء إصابة لاعب جديد، وكشف مصدر من نادى الرجاء استمرار إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا بعد نتيجة المسحة التى خضع لها اللاعبون أمس الثلاثاء، ومن المقرر الخضوع لمسحة طبية جديدة غدا الخميس قبل السفر للقاهرة.

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س: ماذا سيفعل الرجاء المغربى لمواجهة الأزمة؟

ج: كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سمح للرجاء بإضافة ثلاثة لاعبين شباب لاستكمال قائمته لمواجهة الزمالك فى ظل صعوبة تأجيل المباراة مجدداً، وهو ما تم فعلا إذ ألحق السلامى بالفريق الذى يتحضر للمواجهة كل من منعم البكارى ومحمد نعيم وأسامة سوكحانكما استعان السلامى بزكرياء الهبطى الذى كان موجودا فى القائمة الأفريقية.

س : ما العناصر الجاهزة فى صفوف الرجاء لمواجهة الزمالك؟

ج : باتت قائمة لاعبى الرجاء لمباراة الزمالك حال تم الاحتفاظ بتوقيت المباراة الأحد المقبل، تضم 10 لاعبين وهم حارس المرمى: أمير الحداوى، المدافعون: فابريس نجاه، بدر بانون، سندالورفلى، عبد الإله مدكور ، إلياس الحداد ، خط الوسط: محمد زريدة، فابريس نجوما ،الهجوم: بين ملانجو ، أيوب نناح.

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء فى المغرب ؟

فاز الزمالك على الرجاء المغربى بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الإفريقى الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى

س: متى تقام المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى؟

ج: الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربى سيواجه الأهلى فى النهائى القارى يوم 6 نوفمبر المقبل باستاد القاهرة.