شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. سلة الاتحاد السكندرى يتعاقد مع المحترف الأمريكى جايلن بارفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب الأمريكى جايلن بارفورد، 24 عاما، لينضم لسلة زعيم الثغر مطلع الشهر المقبل، فور وصوله للبلاد، ويُجيد جالين اللعب في مركز الجناح بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية، وعقب إشادة أحمد مرعى باللاعب وإمكاناته الفنية توصل حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغة أتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر.

ولعب جالين الموسم الماضى فى الدورى الإيطالى الممتاز فى فريق فيرتوس روما، ويأتى التعاقد مع المحترف جالين في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق استعدادا للبطولات المحلية التي يحمل لقبها نادى الاتحاد السكندرى والبطولة الأفريقية التي يشارك فيها زعيم الثغر هذا الموسم .

وعاد رجال سلة الاتحاد إلى منصات التتويج من جديد وحقق الفريق السكندري لقب الدوري في ختام موسم 2019 -2020 بعد غياب 10 سنوات.

تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات ليحصد الأخضر اللقب بعد الفوز في المباراة الرابعة 81-72.

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وكان الاتحاد قد فاز في المباراة الأولى 101-94 قبل أن يحسم الأهلي المباراة الثانية بنتيجة 76-65، قبل أن يحسم الاتحاد المباراة الثالثة بنتيجة 71-68.

وبذلك تأهل الأخضر إلى منافسات بطولة إفريقيا للأندية لموسم 2020- 2021.

ونجح الاتحاد في تحقيق لقب الدوري للمرة 15 في تاريخه ليوسع الفارق مع الزمالك صاحب الـ 13 بطولة.

ولقب دوري السوبر هو اللقب الرابع للاتحاد هذا الموسم بعد الفوز بالبطولة العربية للأندية ودوري المرتبط وكأس مصر.