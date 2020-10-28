شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. دجلة يعلن تجديد عقد محمد عبد المنصف لمدة موسمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى وادى دجلة تجديد التعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول، لمدة موسمين حتى عام 2022، حيث انتهى عقد الحارس مع ناديه بنهاية الدورى الحالى، وتمسك دجلة بتجديد تعاقد "أوسة" موسمين وليس موسم واحد مثلما كان يحدث فى السنوات الثلاثة الماضية، خاصة بعدما أثبت الحارس جدارته.

وقدم "أوسة" مستوى مبهر خلال الموسم الحالى مع وادى دجلة، ونجح فى خطف أنظار الجميع، فضلاً عن مساهمته فى بقاء الفريق الدجلاوى بالدورى الممتاز وعدم هبوطه للقسم الثانى، كما أبدى اليونانى القبرصى بابافاسيليو المدير الفنى إعجابه الشديد بمستوى عبد المنصف، ليمنح الإدارة الضوء الأخضر فى التفاوض مع الحارس لتجديد تعاقده استعدادًا للموسم الجديد.

ومازال حلم الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، يراود محمد عبد المنصف، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز للغاية مع غزلان دجلة، لاسيما أن الحارس أبدى ترحيبه بالانضمام للفراعنة ليصبح الحارس الثالث دون أدنى مشكلة، وقال "أوسة"، "عندي أمل التواجد فى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات كابتن أيمن طاهر مدرب حراص الفراعنة والتي أكد خلالها اهتمام الجهاز الفني بتواجدي خلال المعسكر القادم"، تابع رداً على حزن عصام الحضرى تخطيه عدد المباريات مشاركة في الدوري المصري الممتاز، قائلاً: "مش مهم واحد يزعل طالما الجمهور كله فرحان".

وواصل محمد عبد المنصف حديثه عن السعى لتخطى أرقام عصام الحضرى فى الكرة المصرية قائلاً: "الحضري حقق هذه الأرقام بعد تعب وشقى سنين طويلة ومن حقي أن أسعى الى إضافة أرقام في تاريخي تساعدني على مواصلة اللعب فى البطولة المحلية".

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