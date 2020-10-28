شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطعن على قرار مركز التسوية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو اللجنة القانونية بنادى الزمالك اتخاذ خطوات الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر اليوم ببطلان اللائحة البيضاء، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تمنح المادة 92 مكرر من النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الصادر من اللجنة الأوليمبية بموجب قرار 2/218 والذى يمنح الزمالك حق الطعن الذى يوقف القرار بشكل فورى.

ووفقا لخبراء اللوائح من حق الزمالك الطعن خلال 40 يوما على حكم مركز التسوية والتحكيم وفقا للمادة 92 مكرر بلائحة النظام الاساسى من مركز التسوية والتحكيم الصادر من اللجنة الاوليمبية بموجب قرار 2/218 والذى ينص على الآتى "بمجرد الطعن بالاستئناف خلال 40 يوما يتم إيقاف حكم أول درجة، كما للنادى الطعن بموجب دعوى البطلان وفقا لنص المادة 92 مكرر ب من القرار السابق".

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما ببطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها من آثار التي تم اعتمادها في عام 2019 في الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.

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وكان نادى الزمالك قد أجرى تغييرات على لائحة النظام الأساسى وأجرى انتخابات تكميلية أسفرت عن تواجد أشرف زكى فى منصب أمين الصندوق، وكلا من حمادة أنور وعبدالله جورج وأحمد عادل عبدالفتاح في عضوية مجلس الإدارة.

وبناء على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم ببطلان اللائحة تلغى الانتخابات التكميلية التى أجريت بناء على هذه اللائحة.