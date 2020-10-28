شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يطمئن على نجل طارق مصطفى بعد تعرضه لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة حسام البدرى اتصالات بطارق مصطفى مدرب الفراعنة للاطمئنان على نجله بعد تعرضه لحادث سيارة خلال الساعات الأخيرة، وتهشم سيارته على الطريق الدائرى.

فى سياق مغاير يرى طارق مصطفى مدرب عام المنتخب الوطنى، أن ثنائى حراسة المرمى محمد أبو جبل لاعب الزمالك، ومحمد الشناوى لعبا دوراً مؤثراً فى فوز قطبى الكرة المصرية فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وقال طارق مصطفى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: الشناوى وأبو جبل صنعا الفارق مع الأهلى والزمالك أمام الوداد والرجاء لكن باقى اللاعبين أيضاً قدموا أداء مميز.

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واستكمل: حسام البدرى لديه رؤية سليمة حول المنتخب وكل ما نتمناه هو سلامة اللاعبين من الإصابات خلال الفترة المقبلة خاصة أن هناك ارتباطات قوية للفرق المصرية الفترة المقبلة منها مباراة الزمالك أمام الرجاء في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وينتظر الأهلى الفائز منهما فى النهائى يوم 6 نوفمبر.

ويستعد منتخب مصر الأول لمباراتى توجو يوم 14 و17 نوفمبر من الشهر المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.