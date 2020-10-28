شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عودة نيمار من الدورى التايلاندى للزمالك بعد الهروب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد نادى الزمالك لاعبه الشاب سيد نيمار بعد رحلة احتراف قصيرة فى الدورى التايلاندى، حيث قرر اللاعب فى الموسم الماضى الهروب من قلعة ميت عقبة لخوض تجربة الاحتراف الخارجى فى نادى اوبون التايلاندى، إلا أن رحلة احترافه لم تكتمل رغم تسجيله 11 هدفا خلال تلك الفترة القصيرة، ويروى نيمار لـ"الخليج 365" كواليس هروبه ثم العودة من جديد لأحضان الزمالك.

وقال سيد نيمار إنه كان قد اتخذ قرار الهروب من نادى الزمالك لرغبته فى خوض تجربة الاحتراف، وبعد رحليه تواصل مسئولو الزمالك مع نظرائهم فريق اوبون التايلاندى بسبب البطاقة الدولية، وحينها تم الاتفاق بين الطرفين على أن يحصل النادى التايلاندى على خدماتى على سبيل الإعارة لمدة موسم لتصبح بذلك الأمور رسمية بين الناديين.

وأضاف نيمار أن الزمالك طلب قطع إعارته بعد قضاء نصف موسم واحد مع اوبون التايلاندى، ورغم تمسك الأخير باستمراره، إلا أن الزمالك أصر على عودته للحاجة لخدماته فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أنه عاد ووقع على عقد جديد مع قلعة ميت عقبة لمدة 3 سنوات مقبلة.

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وأردف لاعب الزمالك الشاب أنه يشارك حاليًا مع فريق مواليد 1999، رغم إنه أصغر منهم سنًا كونه 20 عامًا، لافتًا إلى أنه شارك فى ما يقرب من 15 مباراة ودية مع الفريق حتى الآن، ينجح فى كل مباراة فى تسجيل هدف أو أكثر، وكان أخرهم ودية اليوم أمام طلائع الجيش والتى أحرز خلالها هدف لفريقه.