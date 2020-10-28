شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: أنا أول لاعب محترف فى مصر وتجربة صالح سليم كانت زيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أسامة خليل نجم الإسماعيلى السابق أنه أول لاعب محترف فى تاريخ الكرة المصرية رغم التجارب التى سبقته مثل صالح سليم رئيس الأهلى الراحل، وقال خليل فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "بى أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى فتح الله زيدان عبر قناة أون تايم سبورت: أنا أول لاعب مصرى احترف احتراف كامل فى الكرة المصرية، والإسماعيلي حصل وقتها على 125 ألف دولار من النادى الأمريكى، وكنت أول لاعب يطبق عليه نظام الاحتراف من الفيفا، والقنصلية المصرية فى أمريكا، هى من أدارت الصفقة وليس وكلاء اللاعبين.

وأضاف: مع احترامى لجميع الشخصيات الرياضية السابقين واللاحقين، وأذكر صالح سليم وحجازى وغيرهم فجميع تجاربهم قبلى لم تكن احترافا، لكنها كانت أشبه بالزيارة أو فترات المعايشة، وعندما احترفت هناك كان الدورى الأمريكى يضم عظماء اللعبة مثل بيكية وبيكنباور والكثير من النجوم.

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واستكمل: خلال تواجدى بالإسماعيلى، كنت أقابل الجماهير وكان بعضهم يقول لى أنا بحوش كل يوم جنيه عشان أكمل ثمن التذكرة، كان سعرها فى تلك الفترة 5 جنيهات، هذا هو الانتماء، والجماهير هى أهم عنصر فى منظومة الكرة.

واستأنف: كان هدفى من الانتخابات هو تحريك المياة الراكدة، لأننى أصلا لا أقضى أغلب أوقاتى فى كازابلانكا لإدارة أعمالى، وشاركت فى انتخابات اتحاد الكرة، ووجدت أن حسن السمعة والسيرة هى الأساس فى الانتخابات واعتمدت عليه.

واختتم: أسبق جيلى فى الأمور غير التقليدية، وإذا توافرت العناصر التى يمكن أن أعمل معاها لإفادة الكرة المصرية وليس المصالح الشخصية ليس لدى مانع فى خوض الانتخابات من جديد.