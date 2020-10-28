شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يطالب وسائل الإعلام بحملة لنبذ التعصب بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وليد صلاح الدين نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق رسالة لوسائل الإعلام بضرورة تدشين حملة لنبذ التعصب حال تأكد وجود الأهلى والزمالك فى المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى، وقال وليد صلاح الدين فى برنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم "نثق فى قدرة الزمالك على تخطى عقبة الرجاء المغربى لنكون أمام نهائى أفريقى مصرى لأول مرة فى التاريخ وهو نتاج عودة بطولة الدوري وقوة منافساتها".

وتابع وليد صلاح الدين "بطولة الدورى أسفرت عن نتائج عادلة الأهلى يستحق اللقب والزمالك يستحق لقب الوصيف وبيراميدز يستحق المركز الثالث وقرار عودة المسابقة بعد توقف كورونا كانت ثماره تواجد الفرق المصرية فى النهائيات الافريقية سواء دوري الابطال أو الكونفدرالية".

ويضيف نجم الأهلى الأسبق "بعدما نطمأن على صعود الزمالك للنهائى الأفريقى يجب أن تدشن وسائل الإعلام حملة لنبذ التعصب حتى لا نرى جرائم فى المباراة، وتيرة التعصب سوف تشتعل وتجعل المهزوم من تلك المباراة فريق انتهى عصره وهى وتيرة مرفوضة ، يجب أن ننظر لأنفسنا بنجاح مثلما ينظر لنا الآخرون، يفوز من يفوز والاكثر توفيقاً سوف يتوج بطلا ولكن هذا لايعنى أن الفريق الاخر انتهى نحن كبار أفريقيا".

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وعن مباراة طلائع الجيش قال وليد صلاح الدين "مباراة شرفية يجب أن يفكر فيها موسيمانى بتفكير عقلانى يمنح كهربا وبادجى وعلى لطفى وصالح جمعة ومحمود وحيد والعائدين من الإصابة والشباب الفرصة كاملة للمشاركة فيها ويبعد ديانج والشناوى ومعلول وحسين الشحات لمنحهم فرصة الراحة قبل مباراة النهائى".

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز

من ناحية أخرى، قام بيتسو موسيمانى، بتصعيد 6 ناشئين جدد وإشراكهم في المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، وشارك الناشئون الستة في المران الجماعى للفريق وهم: محمد حسام "ميدو"، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر "حمدي"، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف "مانو"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل "كوكا"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق.