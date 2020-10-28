اتحاد الكرة يستعرض مع الأندية شكل الدوري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عقدت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع مدربي أندية الدوري الممتاز للنقاش حول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 20-2021.

وتواجد في الاجتماع، عمرو الجنايني رئيس الاتحاد، محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد بجانب وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.

وبحسب الحساب الرسمي للجبلاية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن الجنايني أكد خلال الجلسة على ضرورة الحفاظ على مصالح الأندية المصرية والتشاور معها فيما يخض شكل الدوري الجديد.

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وحرص الجنايني على الاستماع لمندوبي الأندية في المشاكل التي تواجههم وعدم اقتصار الاجتماع على الدوري الممتاز فقط.

من جانبه، قال محمد فضل، إن الاجتماع هدفه ترسيخ قاعدة أن إدارة مسابقة الدوري الممتاز حق للأندية المشاركة فيها، ومن ثم لن يطبق أي نظام إلا بموافقة الأندية مع مراعاة مصالحها، ويأتي في إطار الاستعداد لإنشاء رابطة الأندية المقرر إدارتها للمسابقة.

كما استعرض الزناتي، التصورات الخاصة بشكل المسابقة في الموسم الجديد وتم استطلاع رأي الأندية استعدادا للاستقرار على تصور عام يراعي مصالحها ومصالح المسابقة والكرة المصرية.