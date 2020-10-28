رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن مد فترة قيد الأندية الأولى إلى 11 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مد فترة القيد الأولى لأندية الدوري المصري الممتاز إلى الحادي عشر من نوفمبر المقبل.
وكان من المقرر أن يتم غلق فترة القيد الأولى في الرابع من شهر نوفمبر.
وأكد اتحاد الكرة، أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة في اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة الذي عقد اليوم الأربعاء.
وكانت الجبلاية قد أعلنت في السابع من أكتوبر الجاري، مواعيد فتح فيد الأندية، على أن تكون بين 10 أكتوبر وحتى 4 من شهر نوفمبر، أما فترة القيد الشتوية فتكون بين 15 فبراير وحتى 15 من شهر مارس المقبل
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