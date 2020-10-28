التحكيم الرياضي: الزمالك لم يقدم دليلا على شطب عضوية عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

فند مركز التسوية والتحكيم الرياضي حيثيات قراره ببطلان لائحة النظام الأساسي المعدلة لنادي الزمالك، حيث كان الزمالك قد طالب برفض الدعوى لأنها مرفوعة من غير ذي صفة، مستندًا إلى أن ممدوح عباس صاحب الدعوى ليس عضوًا بالجمعية العمومية طبقا لقرار مجلس إدارة النادي بتاريخ 16 يونيو 2019.

ورفضت هيئة التحكيم هذا الطلب، وجاء في عريضة الحيثيات: "كان النادي المتدخل هجومي قد دفع بعدم قبول الدعوى على سند من إلغاء عضوية المحتكم وبالتالي انتفاء صفته، وقدم فقط تدليلا على ذلك مستند ممهور بخاتم النادي، وموقع عليه من القائم بأعمال المدير التنفيذي ثابت منه أن مجلس الإدارة قد قرر بجلسة 16 يونيو 2019 إلغاء عضوية المحتكم وحرمانه من دخول النادي، ولم يقدم لهيئة التحكيم ما يفيد استيفاء ذلك القرار للشروط القانونية اللازمة لنفاذه، فلم يقدم صورة من محضر مجلس الإدارة حتى تتحقق الهيئة من توافر الشروط التي قررتها المادة 12 من لائحة النادي من حيث نصاب انعقاد مجلس الإدارة ونصاب إصدار القرار، وما إذا كان أخطر بذلك من عدمه، ولم يقدم ما يفيد تظلم المحتكم من ذلك القرار من عدمه وما تم في ذلك التظلم إن كان، ولم يقدم كذلك ما يفيد إخطار الجهة الإدارية بذلك القرار وصولا لنفاذ قرار إلغاء عضويته وسريانه إن كان، ومن ثم يكون دفع النادي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة قائم بغير دليل يثبته، وبالتالي فهذا الدفع غير مقبول".

وأصدرت هيئة التحكيم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارها اليوم الأربعاء بإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية الصادر بتاريخ 1 يونيو 2019 المتضمن الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار.