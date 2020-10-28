ليس ضد الزمالك وحده.. قرار التسوية والتحكيم ضد اللجنة الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أصدر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية قرارًا ببطلان لائحة نادي الزمالك وما يترتب عليها من قرارات وآثار، ولذلك لمخالفة قانون الرياضة المصري.
وتقدم ممدوح عباس "المحتكم" بدعوى ضد كلًا من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية "المحتكم ضده" ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك "متدخل هجومي"، وذلك وفقًا لمستند حصل يلا كورة على نسخة منه.
وجاء قرار مركز التسوية بسبب خطأ من جانب الزمالك في الاعتماد على الجمعية العمومية العادية بدلًا من الجمعية العمومية غير العادية في اعتماد لائحة النظام الأساسي وما جرى عليها من تعديلات.
ولم يكن قرار مركز التسوية والتحكيم ضد نادي الزمالك فقط، بل جاء ضد اللجنة الأولمبية بسبب اعتمادها للائحة وتعديلاتها بالمخالفة لقانون الرياضة المصري لعام 2017.
وجاء اعتماد الأولمبية المصرية للائحة بالمخالفة للقانون لتصبح في حكم "المحتكم ضده" في دعوى ممدوح عباس، وذلك لموافقتها على إجراءات نادي الزمالك على الرغم من عدم صحتها.
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