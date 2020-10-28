اللجنة الأولمبية توجه ضربة جديدة لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، تسلم تفويض نادي الزمالك لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي والمقرر لها يوم 14 من الشهر المقبل؛ بسبب توقيع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، باعتبار أنه موقوف ومعزول من رئاسة النادي.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أصدر قرارا بوقف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات وعزله من رئاسة القلعة البيضاء.

وصدر اليوم الأربعاء قرارًا من لجنة التسوية والتحكيم، تم الإعلان من خلاله عن بطلان لائحة الزمالك وهو الأمر الذي يعني إعادة هاني العتال لمنصبه كنائب للرئيس وإلغاء الانتخابات التكميلية. (طالع التفاصيل)

من جانبه، أصدر هاني العتال بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله أن أول إجراء سيقوم به هو تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور من منصبه. (طالع التفاصيل)