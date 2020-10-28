"سأقوم بعزله".. رسالة نارية من هاني العتال لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

أصدر هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانًا رسميًا الأربعاء، للرد على قرار مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية المصرية.

وكان مركز التسوية والتحكيم، أعلن بطلان لائحة نادي الزمالك مما يعني إعادة هاني العتال لمنصبه إلى جانب عبد الله جورج في عضوية مجلس الإدارة.

وجاء في بيان هاني العتال والذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه :"بطلان الانتخابات التكميلية تاريخي، وانتصار لقوة وإرادة القانون".

وتابع :"أطالب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسرعة تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم لإبطال العمل باللائحة المشبوهة، وإبطال الانتخابات التكميلية وتأكيد أحقيتي في ممارسة مهام عملي كنائب للرئيس ومعي الدكتور عبد الله جورج".

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وأضاف :"أول قراراتي بعد العودة تنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور وعزله عن منصبه باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي".

وواصل :"محاولة ربط مرتضى باستقرار النادي أصبح حديث كربوني مكرر وممل خاصة أن جميع الزملكاوية المخلصين يعملون أن القلعة البيضاء باقية بتاريخها وانتصاراتها وأن رحيل المعزول وأبنائه لن يؤثر على مسيرة الزمالك بصفة عامة وفريق الكرة بصفة خاصة".

وأنهى :"أفضل انجازات الزمالك تحققت خلال فترة إيقاف مرتضى منصور، وعلى كل ما ارتكبه من جرائم في حقه وفي حق كل شرفاء مصر سيتم وضع نهاية لهذا المتطاول وتجاوزاته".