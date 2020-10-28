حتى الـ45.. وادي دجلة يعلن تجديد عقد عبد المنصف رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد حارس الفريق محمد عبد المنصف حتى عام 2022.
وكان من المفترض أن ينتهي عقد عبد المنصف في صيف 2021، إلا أن إدارة النادي الدجلاوي قررت تجديد عقد حارسها المخضرم حتى 2022.
ولعب عبد المنصف مع فريق وادي دجلة منذ انتقاله من صفوف إنبي في 2017 في صفقة انتقال حر.
وأصبح بإمكان عبد المنصف صاحب الـ43 عامًا اللعب في حتى عام الـ45 بعد تجديد عقده مع فريق وادي دجلة.
وخاض عبد المنصف العديد من التجارب لعل أبرزهم اللعب في صفوف الزمالك قرابة 11 عامًا قبل أن ينتقل للجونة ومنه للاتحاد السكندري ثم إنبي قبل أن يستقر في صفوف وادي دجلة.
جدير بالذكر أن عبد المنصف شارك في 30 مباراة بصورة رسمية مع دجلة استطاع من خلالها الحفاظ على شباكه في سبع مناسبات في موسم (2019 - 2020).
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