محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:
أكد هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي، حكم تاريخي أعاد الحقوق إلى أصحابها.
وقال العتال في تصريح لمصراوي أن اللجوء لمركز التسوية والتحكيم كان الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق طبقا لما أقره قانون الرياضة الجديد بأن مركز التحكيم الرياضي هو المكان الوحيد المختص بالفصل في المنازعات الرياضية.
وتعجب العتال من الحديث عن عودته لمنصبه كنائب لرئيس الزمالك بعد هذا الحكم، قائلا: " أنا نائب رئيس الزمالك بنتيجة انتخابات ٢٠١٧ ولم أغادر منصبي يوما حتى أعود إليه، فأنا نائب لرئيس الزمالك طبقا للائحة النظام الأساسي المعتمدة في ٢٠١٧ بوجود نائبين اثنين لرئيس النادي، وأيضا الدكتور عبدالله جورج هو عضو بمجلس الإدارة".
وأضاف: "حتى لو تم اعتماد اللائحة الجديدة التي تنص على وجود نائب واحد، فمن المفترض أن يكون ذلك بداية من الانتخابات المقبلة في ٢٠٢١".
وأوضح العتال: "الحكم الصادر اليوم من مركز التسوية يعني بطلان الانتخابات التكميلية التي أجريت العام الماضي، وأي آثار أخرى مترتبة على اللائحة الجديدة التي أبطلها حكم مركز التسوية".
كانت هذه تفاصيل خبر العتال لمصراوي: أنا نائب رئيس الزمالك.. ولم أرحل عنه حتى أعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.