مدافع سموحة لمصراوي: موسيماني تمسك بعودتي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قال محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المعار إلى صفوف سموحة، إن بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر، تمسك بعودته، مضيفًا أن سينضم لتدريبات الفريق في السابع من نوفمبر المقبل.
وكان عبد المنعم قد انضم إلى صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.
وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال عبد المنعم: "موسيماني عقد جلسي معي بحضور مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، أكد خلالها علة تمسكه بعودته إلى النادي، وعدم وجود أي نية لإعارتي لأي ناد في الموسم القادم".
وأضاف عبد المنعم: "موسيماني ودعني بالحصول علي فرصة المشاركة في المباريات، خاصة في مواجهات كأس مصر."
وتابع: "سأنتظم في التدريبات بعد العودة من معسكر المنتخب الأوليمبي وخوض مواجهة البرازيل الودية في السعودية".
وأتم: "عقدي مع الأهلي يمتد لـ3 سنوات بخلاف الموسم الحالي وبالتأكيد سيقوم النادي بتعديله حتي استمر لفترة أطول".
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