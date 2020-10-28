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الأهلي يعلن ضم بدر بانون رسميًا في هذا الموعد

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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أنه في حالة خروج الرجاء المغربي من دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، سيعلن النادي عن انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي .

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو

مصر: " الأهلي يبحث عن مكان لقيد بدر بانون، والأقرب رحيل جيرالدو، والذي سيرحل بالبيع أو الإعارة ".

وأضاف: " جيرالدو سيرحل بكل تأكيد عن النادي الأهلي، وهناك

محاولات لتسويقه تمهيدا لقيد بدر بانون، وسيتم فتح باب القيد يوم 4 نوفمبر؛ لذلك يسعى المسئولين لإنهاء جميع الملفات الخاصة بالصفقات والإعارات ".

وواصل: " رحيل نادر شوقي عن الجونة جعل هناك حالة من الارتباك بشأن المعارين من الأهلي، ومدى إمكانية الاستعانة بهم في الموسم المقبل ".

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