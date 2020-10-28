الأهلي يعلن ضم بدر بانون رسميًا في هذا الموعد

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أنه في حالة خروج الرجاء المغربي من دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، سيعلن النادي عن انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي .
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديومصر: " الأهلي يبحث عن مكان لقيد بدر بانون، والأقرب رحيل جيرالدو، والذي سيرحل بالبيع أو الإعارة ".
وأضاف: " جيرالدو سيرحل بكل تأكيد عن النادي الأهلي، وهناكمحاولات لتسويقه تمهيدا لقيد بدر بانون، وسيتم فتح باب القيد يوم 4 نوفمبر؛ لذلك يسعى المسئولين لإنهاء جميع الملفات الخاصة بالصفقات والإعارات ".
وواصل: " رحيل نادر شوقي عن الجونة جعل هناك حالة من الارتباك بشأن المعارين من الأهلي، ومدى إمكانية الاستعانة بهم في الموسم المقبل ".
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