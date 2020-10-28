وزير الشباب يهنئ رئيس الوزراء لحصول مركز معلومات مجلس الوزراء على شهادة التميز الدولية

أرسل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برقيه تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد أن حصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على شهادة (ملتزمون بالتميز) التي تمنحها المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، ليصبح بذلك أول مؤسسة حكومية مصرية وأفريقية تحوز على تلك الشهادة التي تمنح للمؤسسات الأكثر تميزًا وفقًا لمعايير التميز المؤسسي الأوروبية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى بأن هذه الشهادة الدولية تأتى تتويجًا للجهود التي بذلها القائمون على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعلى راسهم الدكتور اسامه الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز الذى أكد على مبادئ

ترسيخ ثقافة الإبداع داخل منظومة العمل، وتأصيل قيم التميز المؤسسي.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد حصل على تلك الجائزة التي تعد الأولى من نوعها والتي تمنحها المؤسسة الأوربية لدولة داخل قارة قارة أفريقيا والتي أكدت بأن مركز المعلومات المصري ملتزم بتحقيق أفضل الأساليب الإدارية في أنشطته، وبأنه قادر على إدخال المزيد من التطوير والتحسين في أعماله، مشيرًا إلى أن المركز حصل على هذه الشهادة بعد اطلاع فريق من المقيمين من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» خلال جلسات تقييم،

على جميع العمليات والمنهجيات المتبعة وفرص التحسين ونتائجها بناء على نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية.

بالإضافة إلى تطوير أسلوب إدارة العمليات الداخلية والمنهجيات المتبعة بمركز المعلومات وفقًا للمعايير الأوروبية، فقد تطلب منح هذه الشهادة قيام مركز المعلومات بإنشاء 3 مشروعات تطويرية ووضع خطة عمل هادفة إلى تحسين الأداء في المركز ككل، ثم التقدم للحصول على شهادة الالتزام بالتميز، ويتبع ذلك خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر زيارة فريق من المقيمين بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لتقييم تلك المشروعات وقياس التقدم المحرز، والتأكد من التزام المركز بمعايير الجودة الأوروبية للحصول على الجائزة.

جدير بالذكر أن مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء قد حاز خلال مسيرته الممتدة منذ قرابة 35 عامًا على 14 جائزة عربية ودولية مرموقة، أبرزها حصوله على جائزة أفضل مؤسسة عربية عام 2002.