سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع بارفورد المحترف الأمريكي

تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب الامريكي چايلن بارفورد صاحب ال( 24 ) عام لينضم لسلة زعيم الثغر مطلع الشهر القادم فور وصوله للبلاد،.

و يُجيد " چالين " اللعب في مركز الجناح بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية ، و عقب إشادة أحمد مرعى باللاعب و إمكاناته الفنية توصل حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغه أتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر .

ولعب " چالين " الموسم الماضي في الدوري الايطالي الممتاز في فريق ڤيرتوس روما .

يأتى التعاقد مع المحترف " چالين " في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق استعدادا للبطولات المحلية التي يحمل لقبها نادى الاتحاد السكندرى والبطولة الإفريقية التي يشارك فيها زعيم الثغر هذا الموسم .

إجادته تصويب الرميات الثلاثية ، و عقب إشادة أحمد مرعى باللاعب و إمكاناته الفنية توصل حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغه أتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر .ولعب " چالين " الموسم الماضي في الدوري الايطالي الممتاز في فريق ڤيرتوس روما .يأتى التعاقد مع المحترف " چالين " في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق استعدادا للبطولات المحلية التي يحمل لقبها نادى الاتحاد السكندرى والبطولة الإفريقية التي يشارك فيها زعيم الثغر هذا الموسم .

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