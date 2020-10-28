الأولمبية تنعي وفاة مسؤول المراسم بوزارة الشباب والرياضة

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي وفاة محمد عثمان مسئول المراسم بوزارة الشباب والرياضة والذي وافته المنيه صباح اليوم.

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التعازي لأسرة الراحل وأسرة العاملين بوزارة الشباب والرياضة داعين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته والذي كان مثالا يحتذى به في الأخلاق والتفاني والإخلاص في العمل اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. اليوم.وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التعازي لأسرة الراحل وأسرة العاملين بوزارة الشباب والرياضة داعين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته والذي كان مثالا يحتذى به في الأخلاق والتفاني والإخلاص في العمل اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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