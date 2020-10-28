مستندات .. ننشر نص مذكرة حكم مركز التسوية ببطلان لائحة الزمالك

تنشر الوفد مذكرة حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الذي صدر اليوم ببطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها من أثار التي تم اعتمادها في عام 2019 في الدعوى المرفوعه من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق

كان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم اليوم.وصدر الحكم في الدعوى ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من أثار وثبوت صفة ممدوحعباس في الدخول الدعوى.كان نادي الزمالك قد أجرى تغييرات على لائحة النظام الأساسي وأجرى انتخابات تكميلية أسفرت عن تواجد أشرف زكي في منصب أمين الصندوق وكلا من حمادة أنور وعبدالله جورج وأحمد عادل عبدالفتاح في عضوية مجلس الإدارة.وبناء على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم بطلان اللائحة وإلغاء الانتخابات التكميلية التي أجريت بناء على هذه اللائحة.