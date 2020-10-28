أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء أن هناك اتجاه قوى لتأجيل لقاء الإياب بين فريقي الزمالك والرجاء فى إياب الدور نصف نهائى أفريقيا ليكون ٣ نوفمبر بدلا من الأولمن نوفمبر.
وشدد التقرير المغربي ، على أن تلك الخطوة بناء على طلب من الإتحاد المصري لكرة القدم بسبب انتخابات مجلس النواب.
كان الزمالك قد حقق فوزاً بهدف نظيف على نظيره الرجاء في المغرب ، بينما نجح الأهلي في التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة على حساب الوداد .
ومن المتوقع تغيير الاتحاد الإفريقي للعبة موعد المباراة النهائية والمقرر لها 6 نوفمبر المقبل حتى الآن .
كانت هذه تفاصيل خبر اتجاه لتأجيل مباراة الزمالك والرجاء مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.