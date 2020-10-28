اتجاه لتأجيل مباراة الزمالك والرجاء مرة أخرى

أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء أن هناك اتجاه قوى لتأجيل لقاء الإياب بين فريقي الزمالك والرجاء فى إياب الدور نصف نهائى أفريقيا ليكون ٣ نوفمبر بدلا من الأول

من نوفمبر.وشدد التقرير المغربي ، على أن تلك الخطوة بناء على طلب من الإتحاد المصري لكرة القدم بسبب انتخابات مجلس النواب.كان الزمالك قد حقق فوزاً بهدف نظيف على نظيره الرجاء في المغرب ، بينما نجح الأهلي في التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة على حساب الوداد .ومن المتوقع تغيير الاتحاد الإفريقي للعبة موعد المباراة النهائية والمقرر لها 6 نوفمبر المقبل حتى الآن .