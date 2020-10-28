مخاوف وقلق بين أندية الدوري الالماني من فرض قيود جديدة بسبب كورونا

في الوقت الذي تعاني فيه بالفعل الأندية والاتحادات الرياضية الألمانية من أزمة جائحة كورونا، هناك مخاوف من تحول الأمور من سيئ لأسوأ، بفرض المزيد من القيود الأكثر صرامة بسبب تزايد معدلات العدوى، وذلك خلال اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المقرر مع رؤساء حكومات الولايات.

وتترقب الرياضة الألمانية فرض قيود جديدة محتملة، قد يكون لها تأثير مدمر على الرياضة.

وقال إنجو فايس، رئيس الاتحاد الألماني لكرة السلة والمتحدث باسم الاتحادات الكبرى :”إذا أصبحت الرياضة رهن القرارات السياسية، ستكون هناك أزمة للأندية والاتحادات.”

وأضاف أنه في حالة فرض الإغلاق مجددًا، وهو ما قد يتقرر خلال إجتماع اليوم الأربعاء بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات الـ16، سيؤثر ذلك على الرياضة “من جذورها”.

وتسبب تزايد معدلات العدوى بفيروس كورونا في ألمانيا بالفعل في تقليص كبير في حضور المشجعين الفعاليات الرياضية، ويشكل الاجتماع السياسي الذي جرى تقديمه يومين، ما يشبه جرس إنذار في المجتمع الرياضي.

وتخشى أندية كرة القدم خسارة الكثير من المشجعين إلى الأبد حال اتخاذ قرار إقامة المباريات بدون جماهير مجددًا، ودعا ألفونس هورمان، رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، الزعماء السياسيين إلى الشعور بـ “التناسب واللباقة” في اتخاذ قراراتهم.

وأضاف هورمان :”نريد أن تكون الرياضة جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة.”

وقالت داجمار فرايتاج، رئيسة لجنة الشؤون الرياضية في البرلمان الألماني، إن “أي قيد جديد سيؤثر على الرياضة.”

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وأضافت فرايتاج أنه رغم أن الفعاليات الرياضية لم ترفع معدلات العدوى مجددًا، “ستكون هناك صعوبات في وضع قواعد خاصة للرياضة في حين تواجه المجالات الأخرى قيود صارمة.”

لكن فايس لم يتفق مع هذا الرأي، ووصف الرياضة بأنها نموذج يحتذى به.

وقال فايس :”أعتقد أن مشجعي الرياضة أكثر أنضباطاً وحذرًا ممن يحضرون حفلًا لموسيقى الروك. كما أن وضع قاعدة للرياضة يساعد منظمي الفعاليات الأخرى، حيث يكون بإمكانهم استخدام نموذج الإجراءات المتبعة في الفعاليات الرياضية.

وكان السياسيون وافقوا في البداية على السماح بحضور المشجعين بنسبة 20 % من الطاقة الإستيعابية لكل استاد ضمن مرحلة تجريبية لكن بشرط موافقة السلطات الصحية المحلية. وشهدت الفترة الماضية تقليص عدد المشجعين المسموح بحضورهم في العديد من المناطق طبقًا لقرارات السلطات المحلية.

ورغم أن نسبة الــ20 % لا تجلب عائدات مالية، لا يزال شتيفان هولز المدير الإداري لرابطة الدوري الألماني لكرة السلة ضمن المؤيدين لأستمرار الفترة التجريبية.

ويتمثل السيناريو الأسوأ في إعلان الإغلاق العام مجددًا، وقال هولز: “قد نغلق المتجر أيضًا في هذه الحالة”، إن لم نحصل على مساعدة مالية من السياسيين.

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