شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن عن نبأ سار لجماهير الأهلي قبل النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي على معلول، سيكون حاضراً في تدريبات الفريق الجماعية خلال 3 أيام على أقصى تقدير.

واشتكى معلول من إصابة عضلية حرمته من المشاركة في مباراة الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي الجمعة الماضي، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشدد شوبير عبر قناة «أون سبورت إف إم»، على أن التونسي على معلول سيكون حاضراً في المباراة النهائية لدوري الأبطال، مشيراً إلى تماثله للشفاء.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي لمعرفة منافسه في المباراة النهائية التي تقرر إقامتها في ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسط أنباء قوية عن إمكانية تأجيلها إلى التاسع من نوفمبر.