شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك رسمي من الزمالك بعد قرار مركز التسوية ببطلان اللائحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس ادارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، الطعن على قرار مركز التسوية والتحكيم، الذي صدر اليوم الأربعاء، ببطلان اللائحة التي على إثرها تم إجراء الانتخابات التكميلية للنادي وإلغاء ما ترتب عليها من آثار.
وقررت إدارة النادي تكليف الشؤون القانونية بالنادي بتجهيز الطعن والتقدم به غدا، على أقصى تقدير لإيقاف القرار، خصوصًا وأن الزمالك يحق له الطعن خلال فترة 40 يوما من القرار.
ووفقا لمصدر رسمي داخل الزمالك، سيتم إيقاف القرار وتجميده فور التقدم بالطعن مباشرة مما يعني أن الأمور ستسير بشكل طبيعي داخل مجلس الإدارة والنادي دون أي تغيير.
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