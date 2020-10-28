شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد ساخرًا: «عاجل.. إيقاف جماهير الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، على قرار لجنة التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك بالإضافة إلى قرار الهيئة الوطنية للإعلام بإيقاف البرنامج الرئيسي «زملكاوي» عبر قناة الزمالك لمدة أسبوعين. ونشر إبراهيم سعيد تغريدة ساخرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها: «عاجل.. إيقاف جماهير الزمالك». وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أشار عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل إلى أنه سيصدر بياناً بالصوت والصورة بعد قليل للتعليق على ما وصفه بالمهزلة، مؤكداً أنها واقعة فريدة من نوعها بإيقاف رئيس نادي وقناته وإعلان بطلان لائحته. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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