شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 500 ألف ريال أو الإيقاف لمخالفي ضوابط المحتوى الإعلامي ‏الرياضي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية، المشاركين في المنصات الإعلامية، فيما يتعلق بدوري المحترفين السعودي، التخلّق بأخلاقيات المهنة، والنأي بالشأن الإعلامي عن كل محتوى لا يليق، محذرةً في ذات الوقت، أي مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي، أنه سيكون عرضة لغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو الإيقاف عن الظهور الإعلامي.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه الارتقاء بالشأن الإعلامي، والعمل على إظهاره بما يليق بسمعة ومكانة المملكة ومواطنيها، وألا تُفضي روح المنافسة والتشجيع الرياضي إلى خلق مناخ يحمل الكراهية والتعصب المنبوذَين.

ونوهت الهيئة السعودية في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، عموم المشاركين في المنصات الإعلامية على ضرورة التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي، المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام، كما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة على الحفاظ على القواعد العامة للذوق واللباقة، إلى جانب ما نصت عليه الفقرة السابعة في ذات المادة، بالحرص على اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول ملاحظاتهم.

ودعت الهيئة إلى اتباع المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام والتقيد بمبادئ الموضوعية والإنصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات.