شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على قرار بطلان لائحة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على القرار الذي أصدره مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية، اليوم الأربعاء، ببطلان لائحة نادي الزمالك.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية، حكما ببطلان لائحة نادي الزمالك الحالية وما يترتب عليها من آثار، وسيترتب على القرار الصادر إعادة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى، مع تواجد عبدالله جورج في عضوية مجلس الإدارة.
ووفقًا للقرار الصادر، سيتم استبعاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من منصبه، وأشرف زكي أمين الصندوق - الذي استقال من منصبه لأسباب شخصية- كونهما تواجدا في المنصبين وفقًا للائحة التي تم إبطالها.
وكتب مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعليقًا على القرار: «بعد قليل يصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا بالصوت والصورة عن المهزلة والمسخرة المستمرة قبل بطولة قارية كبرى ولأول مرة في التاريخ ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة».
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