شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يدرس الإطاحة بجهازه الطبي بسبب كثرة الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعى إدارة نادي النصر السعودي، لاتخاذ إجراء جديد، من أجل إنقاذ الموسم الرياضي الحالي 2020-2021.

وأفادت تقارير إلى إن إدارة النصر، تشعر بغضب شديد من الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، بسبب كثرة الإصابات.

وأفادت إلى أن إدارة النصر، تبحث في الوقت الحالي، الإطاحة بالجهاز الطبي الحالي، والاستعانة بطاقم جديد، مع مدربين لياقة على أعلى مستوى.

وبدأ النصر، موسم 2020-2021، بشكل كارثي، وذلك بخسارة أول جولتين في مسابقة دوري المحترفين، إلا أنه انتفض بالفوز على الأهلي، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.