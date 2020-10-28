شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يدرس مشاركة أحمد حجازي في ديربي جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لاتحاد جدة، بين عبدالرحمن اليامي، وكمارا والبرازيلي رومارينيو لتعويض غياب الصربي الكساندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، الذي سيغيب عن ديربي جدة أمام الأهلي السبت المقبل، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وينتظر كاريلي وصول أحمد حجازي، المدافع المصري، المنضم أخيرًا إلى الفريق، خلال الساعات المقبلة إلى جدة، لتحديد إمكانية مشاركته في لقاء الديربي ضمن الجولة الثالثة لدوري المحترفين من عدمه، وقد أبلغ اللاعب الجهاز الإداري بجاهزيته البدنية للمشاركة مع الفريق في المباريات، حيث يؤدي تدريباته بشكل مستمر.