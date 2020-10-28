شكرا لقرائتكم مصدر بـ " كاف" : اتحاد الكرة طلب تأجيل نهائي دوري الأبطال ..والأقرب الرفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة بطلب مباراة نهائي دوري الأبطال الأفريقي المقرر لها 6 نوفمبر ، لتقام يوم 9 أو 10 نوفمبر ، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإقامة النهائي بمصر حال وصول أي نادي مصر للنهائى وهو ما تحقق بوصول الأهلي ، بينما الفريق الثاني يتنافس على الزمالك و الرجاء في المباراة المقرر لها الأول من نوفمبر.

تابع مصدر لـ " اليوم السابع " أن طلب الاتحاد المصري المرسل إلى الاتحاد الأفريقي سيكون صعب تنفيذه وهو تأجيل اللقاء خاصة أنه يستوجب موافقة الطرف المغربي في حالة وصول الرجاء أمام الأهلي ، و أيضا أن هناك توقف دولي للمنتخبات يوم 9 نوفمبر ، وهناك لاعبين أجانب سواء في الأهلي أو الزمالك أو الرجاء في حالة وصول أي من الفريقين الأخيرين ومنتخبات بلدهما لن تسمح لهما بالتواجد مع أنديتهما وبالتالي سيحدث نوع من الازمات خاصة أن توقف شهر نوفمبر سيتخلله مباريات رسمية للمنتخبات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون وبالتالي قرار التأجيل سيكون صعب الموافقة عليه بنسبة كبيرة.