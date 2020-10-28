شكرا لقرائتكم تعرف على حيثيات حكم محكمة التسوية ببطلان لائحة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



أولا : قبول التدخل الهجومي من النادي المحتكم ضده شكلا وفي الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومي وأتعاب المحكمين.

2c1ffc64-cab4-48af-9ad2-94e4330163d7 جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك في الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

72cb1bb3-1d87-4ec6-abd2-9d122e4b6c4a ثانيا : رفض الدفع المبدى من النادي المتدخل هجوميا بعدم إختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري.

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be30bac2-8972-4f7e-a602-925366ef6a8d ​ثالثا: رفض الدفع المبدى من النادي المتدخل هجوميا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

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c6a56417-2334-4941-a715-e6a1475d6284 ​رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من أثار.

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d9036334-1039-4d8a-a514-fd72bc5e044d ​خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادي المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين في الدعوى الأصلية مناصفة.

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