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تعرف على حيثيات حكم محكمة التسوية ببطلان لائحة الزمالك

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جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك في الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

أولا : قبول التدخل الهجومي من النادي المحتكم ضده شكلا وفي الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومي وأتعاب المحكمين. 

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ثانيا : رفض الدفع المبدى من النادي المتدخل هجوميا بعدم إختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري. 

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​ثالثا: رفض الدفع المبدى من النادي المتدخل هجوميا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. 

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​رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من أثار. 

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​خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادي المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين في الدعوى الأصلية مناصفة.

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