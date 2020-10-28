شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين يطالب وسائل الإعلام بحملة نبذ التعصب بين الأهلاوية والزملكاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه وليد صلاح الدين نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق رسالة لوسائل الاعلام بضرورة تدشين حملة لنبذ التعصب حال تأكد وجود الاهلى والزمالك فى المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى ، وقال وليد صلاح الدين فى برنامج وان تو مع النجم حازم امام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"نثق فى قدرة الزمالك على تخطى عقبة الرجاء المغربى لنكون أمام نهائى أفريقى مصرى لأول مرة فى التاريخ وهو نتاج عودة بطولة الدوري وقوة منافساتها".

وتابع وليد صلاح الدين :"بطولة الدوري أسفرت عن نتائج عادلة الاهلى يستحق اللقب والزمالك يستحق لقب الوصيف وبيراميدز يستحق المركز الثالث وقرار عودة المسابقة بعد توقف كورونا كانت ثماره تواجد الفرق المصرية فى النهائيات الافريقية سواء دوري الابطال أو الكونفدرالية".

ويضيف نجم الاهلى الاسبق :" بعدما نطمأن على صعود الزمالك للنهائى الافريقى يجب أن تدشن وسائل الاعلام حملة لنبذ التعصب حتى لانرى جرائم فى المباراة ، وتيرة التعصب سوف تشتعل وتجعل المهزوم من تلك المباراة فريق انتهى عصره وهى وتيرة مرفوضة ، يجب أن ننظر لأنفسنا بنجاح مثلما ينظر لنا الاخرون ، يفوز من يفوز والاكثر توفيقاً سوف يتوج بطلا ولكن هذا لايعنى أن الفريق الاخر انتهى نحن كبار أفريقيا".

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وعن مباراة طلائع الجيش قال وليد صلاح الدين :" مباراة شرفية يجب أن يفكر فيها موسيمانى بتفكير عقلانى يمنح كهربا وبادجى وعلى لطفى وصالح جمعة ومحمود وحيد والعائدين من الاصابة والشباب الفرصة كاملة للمشاركة فيها ويبعد ديانج والشناوى ومعلول وحسين الشحات لمنحهم فرصة الراحة قبل مباراة النهائى".

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز

من ناحية أخرى، قام بيتسو موسيمانى، بتصعيد 6 ناشئين جدد وإشراكهم في المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، وشارك الناشئون الستة في المران الجماعى للفريق وهم: محمد حسام "ميدو"، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر «حمدي»، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف "مانو"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل «كوكا»، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001 ، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق.