شكرا لقرائتكم تعرف على خطة مرتضى لإيقاف قرار اللجنة الأولمبية ببطلان لائحة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر قانونى خبير باللوائح اللجنة الاوليمبية أن الزمالك من حقه الأستئناف على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر صباح اليوم ببطلان لائحة نادى الزمالك ، مما سيؤدى لايقاف الحكم بشكل فورى .

ووفقا للمصدر من حق الزمالك الطعن خلال 40 يوما على حكم مركز التسوية والتحكيم وفقا للمادة 92 مكرر بلائحة النظام الاساسى من مركز التسوية والتحكيم الصادر من اللجنة الاوليمبية بموجب قرار 2/218 والذى ينص على الاتى :" بمجرد الطعن بالاستئناف خلال 40 يوما يتم إيقاف حكم أول درجة ، كما للنادى الطعن بموجب دعوى البطلان وفقا لنص المادة 92 مكرر ب من القرار السابق ".