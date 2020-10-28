شكرا لقرائتكم عودة الهارب.. سيد نيمار فى الزمالك بعد احترافه فى الدورى التايلاندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد نادى الزمالك، لاعبه الشاب سيد نيمار، بعد رحلة احتراف قصيرة فى الدورى التايلاندي، حيث قرر اللاعب فى الموسم الماضى الهروب من قلعة ميت عقبة لخوض تجربة الاحتراف الخارجى فى نادى اوبون التايلاندي، إلا إن رحلة احترافه لم تكتمل رغم تسجيله 11 هدف خلال تلك الفترة القصيرة، ويروى نيمار لـ "اليوم السابع" كواليس هروبه ثم العودة من جديد لأحضان الزمالك.

وقال سيد نيمار، إنه كان اتخذ قرار الهروب من نادى الزمالك لرغبته فى خوض تجربة الإحتراف، وبعد رحليه تواصل مسئولو الزمالك مع نظرائهم فريق اوبون التايلاندى بسبب البطاقة الدولية، وحينها تم الاتفاق بين الطرفين على أن يحصل النادى التايلاندى على خدماتى على سبيل الإعارة لمدة موسم لتصبح بذلك الأمور رسمية بين الناديين.

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أضاف نيمار، أن الزمالك طلب قطع إعارته بعد قضاء نصف موسم واحد مع اوبون التايلاندى، ورغم تمسك الأخير بأستمراره، إلا إن الزمالك أصر على عودته للحاجة لخدماته فى الوقت الحالى، لافتًا إلى إنه عاد ووقع على عقد جديد مع قلعة ميت عقبة لمدة 3 سنوات مقبلة.

أردف لاعب الزمالك الشاب، إنه يشارك حاليًا مع فريق مواليد 1999، رغم إنه أصغر منهم سنًا لكونه 20 عامًا، لافتًا إلى إنه شارك فى ما يقرب من 15 مباراة ودية مع الفريق حتى الأن، ينجح فى كل مباراة فى تسجيل هدف أو أكثر، وكان أخرهم ودية اليوم أمام طلائع الجيش والتى أحرز خلالها هدف لفريقه.