الامارات | قائمة "سرية" من 32 لاعباً لمنتخب سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة "سرية" من 32 لاعباً لمنتخب سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير الفني للمنتخب السوري، التونسي نبيل معلول، إنه سلم الاتحاد السوري لكرة القدم، قائمة "سرية" مكونة من أسماء 32 لاعباً، لمنتخب "نسور قاسوين" تحضيرا لمعسكرهم الخارجي المقبل. ولم يكشف معلول في لقاء مع برنامج "الكابتن"، الذي يبث على قناة "دراما السورية" إلا عن إسم لاعب واحد، هو محمود داوود لاعب فريق دورتموند الألماني، قائلا إنه تم التواصل معه عن طريق لجنة "اللاعبين المغتربين"، خصوصاً أن اللاعب يحق له تمثيل المنتخب السوري، بعد أيام "فيفا" في شهر أكتوبر الجاري، وهذا على الرغم من أن اللاعب الذي يحمل الجنسية الألمانية تم استدعاؤه في سبتمبر الماضي لتمثيل منتخب ألمانيا، لكنه لم يشارك في أي دقيقة لعب.

وتابع: "يجب أن نلعب مع منتخبات ذات مستوى عال، وأن نكون في نفس التنسيق الدفاعي والهجومي في كل مباراة، خصوصاً أن المنتخب اكتفى طوال الفترة الماضية بخوض معسكرات داخلية، ونتطلع إلى خوض مبارياتنا الودية المقبلة مع كل من منتخبي أوزبكستان والأردن، واللتين ستتيحان للجهاز الفني اختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين".

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