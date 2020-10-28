الامارات | مارادونا يعزل نفسه في منزله خوفا من فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا يعزل نفسه في منزله خوفا من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية (تيلام) أن أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا عزل نفسه خشية من عدوى فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور أعراض كوفيد-19 على أحد أفراد حرسه الشخصي.

وعزل مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، نفسه في منزله بالأرجنتين أمس بعد أن اختلط بفرد الأمن لآخر مرة مطلع الأسبوع. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مارادونا (59 عاما) لم يشعر بأعراض وسيخضع لفحص كوفيد-19 غدا. وفي وقت سابق هذا الشهر كانت نتيجة فحص كورونا الخاصة بمارادونا سلبية بعد مخالطة أحد لاعبيه المصابين بالفيروس.

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ويدرب مارادونا، الذي عانى من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة، فريق خيمناسيا ئي ايسجريما لابلاتا الذي يستعد لمواجهة باتروناتو في الدوري الأرجنتيني يوم الجمعة.

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