شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يمنع ثنائي التعاون من المشاركة أمام القادسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الفحوصات الطبية عدم قدرة إبراهيم الزبيدي والبرازيلي كاسيو، ثنائي فريق التعاون الأول لكرة القدم، على المشاركة في الجولتين المقبلتين من دوري المحترفين لموسم 2020-2021، وسيخضع الثنائي لبرنامج لياقي في الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، تكفل عبدالعزيز الحميد بطائرة خاصة للاعبي الفريق الأول لنقلهم من بريدة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة القادسية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري المحترفين.
ويحتل التعاون في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط.
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