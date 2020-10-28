شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يشارك في تدريبات منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك إبراهيم عادل، لاعب فريق الكرة بنادي بيراميدز، في مران منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، عقب انضمامه لصفوف صغار الفراعنة، بعد نهاية مشوار فريقه بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.
وأرسل عادل محفوظ، مدير منتخب الشباب، خطابًا رسميًا لمسؤولي بيراميدز، لضم اللاعب لصفوف صغار الفراعنة، ورحب النادي بانضمام عادل للمنتخب.
ويستعد المنتخب، للسفر إلى تونس في التاسع من نوفمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا.
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