شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (3): رقم قياسي سلبي فرنسي.. وبورتو يدخل نادي الـ 100 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ مانشستر سيتي على انطلاقته المثالية في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي في المجموعة والذي جاء على حساب مارسيليا الفرنسي بنتيجة 3-0.

وعادل مانشستر سيتي أفضل انطلاقة له في مرحلة المجموعات بتحقيق الفوز في أول مباراتين للموسم الثالث بالمسابقة بعد موسمي 2017/2018 و2019/2020، مع عدم تعرض الفريق للخسارة في أخر 13 مباراة لعبها بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال.

وأصبح مارسيليا على بعد هزيمة واحدة من معادلة الرقم القياسي الأسوأ لأطول سلسلة هزائم في دوري الأبطال بعد خسارته للمباراة رقم 11 على التوالي، ليصبح على بعد مباراة من معادلة رقم أندرلخت البلجيكي (12 مباراة متتالية)، مع تعرض النادي الفرنسي لأسوأ سلسلة هزائم تتلقاها الأندية الفرنسية في مختلف المسابقات الأوروبية.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله القوي خارج قواعده في دوري الأبطال، حيث لم يخسر الفريق سوى مرة واحدة فقط من بين أخر 11 مباراة لعبها خارج قواعده في دوري الأبطال خلال مرحلة المجموعات (فاز في 7 وتعادل 3)، مع عدم تعرضه للخسارة في أخر 7 مباريات (فاز في 5 وتعادل 2).

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، نجح بورتو في تحقيق الفوز على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 2-0، ليحقق التنين البرتغالي نقاطه الـ 3 الأولى بمرحلة المجموعات هذا الموسم ويرتقي للمركز الثاني في المجموعة بأفضلية المواجهات المباشرة مع الفريق اليوناني الذي لديه نفس رصيد النقاط.

وفاز بورتو بـ 6 مباريات متتالية على أرضه في دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ديسمبر 1999 عندما حقق ذلك في ولاية المدرب فرناندو سانتوس (مدرب منتخب البرتغال حاليًا).

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وأصبح بورتو هو تاسع فريق يحقق 100 انتصار في الكأس الأوروبية / دوري الأبطال وهو ثاني فريق برتغالي يحقق ذلك بعد بنفيكا (104).