شكرا لقرائتكم خبر عن «التسوية والتحكيم» يقضي ببطلان لائحة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، بطلان لائحة نادي الزمالك الحالية وما يترتب عليها من آثار، وذلك وفقًا لقرار صادر اليوم الأربعاء، وسيترتب على القرار الصادر إعادة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى، مع تواجد عبدالله جورج في عضوية مجلس الإدارة.
ووفقًا للقرار الصادر، سيتم استبعاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من منصبه، وأشرف زكي أمين الصندوق -الذي استقال من منصبه لأسباب شخصية- كونهما تواجدا في المنصبين وفقًا للائحة التي تم إبطالها.
وتقدم بالدعوى ممدوح عباس رئيس النادي السابق بصفته عضو عامل في النادي، وتم قبولها على ذلك الأساس رغم تأكيد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي على بطلان عضوية عباس.
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