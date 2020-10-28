شكرا لقرائتكم خبر عن توابع زلزال الأهلي.. الوداد المغربي يستغنى عن 10 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت جريدة المنتخب المغربية عن قرار إدارة الوداد البيضاوي بوضع 10 لاعبين في لائحة المغادرة والتى تشمل إبراهيم النقاش، صلاح الدين السعيدي، إبراهيم نجم الدين، هيثم البهجة، عبداللطيف نوصير، أيوب لمودن، يوسف شينا، حمزة أسرير، وكازادي كاسونجو ثم الإيفواري باجبو.

وذلك في إطار التغييرات التي أقدم عليها الوداد بداية بإنهاء مهام بعض العناصر في الجهاز الفنى والطبى بعد الخسارة التي مني بها في مباراة نصف نهائي كأس أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا أمام الأهلي.

ومن المنتظر أن تشمل التغييرات بعض اللاعبين الآخرين فور التعاقد مع مدرب جديد خلفا لجاموندى التي تقلد المسؤولية مؤقتا بعد رحيل جاريدو.