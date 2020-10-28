شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي يتحدث عن تجديد «لاشين».. ورسالة لفريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر أشرف عبدالفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بتجديد سيد لاشين، كابتن الفريق، مع النادي، مشيرًا إلى تقديره وحبه للأهلي دون النظر إلى الماديات.

وأضاف عبدالفتاح أن لاشين من اللاعبين المميزين في الفريق، وأسهم بشكل كبير في تحقيق معظم الإنجازات والألقاب والبطولات.

وأشار عبدالفتاح إلى أن سيد لاشين أسهم في الفوز ببطولة الدوري، التي حققها الفريق في أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى بطولة الأندية العربية، التي حقق الأهلي المركز الأول بها في أول الموسم الحالي، بعد المباراة العالمية التي قدمها سيد لاشين أمام المحترف الصيني في صفوف النادي القطري والمصنف السابع على العالم.

ووجه عبدالفتاح الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك لتوفيرهم كل احتياجات فريق تنس الطاولة وتلبية مطالب الجهاز الفني.

وأكد عبدالفتاح أن جماهير الأهلي دائمًا هي العامل الأساسي في تحقيق كافة الإنجازات، نظرًا لمساندتهم الفريق، قائلًا: «نعد الجماهير بالحفاظ دائمًا على المركز الأول كما عاهدناهم».

وحرص عبدالفتاح على توجيه رسالة إلى الفريق الأول لكرة القدم بعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن فريق تنس الطاولة بالكامل يقدم لهم كل الدعم، وينتظر تحقيقهم البطولة الإفريقية.

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كما وجه رئيس جهاز تنس الطاولة رسالة إلى مؤمن زكريا، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب