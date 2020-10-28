شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع الأمريكية كايلا لتدعيم فريق السلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع الأمريكية كايلا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة «سيدات».
وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق مساء اليوم، في حضور على هاشم، المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني للفريق.
وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعبة جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لدعم كافة فرق النادي بالعناصر المطلوبة، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.
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