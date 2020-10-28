شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُبلغ سموحة بموعد عودة ماهر ومحسن.. وموسيماني يرفض حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغت إدارة النادي الأهلي، نظيرتها في نادي سموحة بموعد انتظام الثنائي المعار للنادي السكندري، ناصر ماهر وصلاح محسن، في مران القلعة الحمراء وذلك بعد نهاية مباريات دوري أبطال أفريقيا.
وعلمت «المصري اليوم»، أن لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضت على بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، فكرة التعاقد مع حسام حسن، مهاجم سموحة، إلا أن المدرب الجنوب أفريقي أبدى تحفظه على الصفقة في ظل عودة الثنائي صلاح محسن وناصر ماهر للفريق، بالإضافة إلى أكرم توفيق المعار للجونة ومحمد شريف المعار لنادي إنبي.
كما اقتربت لجنة الكرة، برئاسة محسن صالح، من الموافقة على العرض الذي تقدمت به إدارة نادي الإسماعيلي باستعارة أحمد ياسر ريان، وذلك في ظل عدم رغبة اللاعب في الاستمرار مع الجونة.
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