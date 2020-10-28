شكرا لقرائتكم أسامة خليل يروى بداية أحمد حسن ويوجه له رسالة بخصوص الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أسامة خليل نجم الإسماعيلى السابق، رسالة إلى أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، وقال خليل فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "بى أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى فتح الله زيدان عبر قناة أون تايم سبورت: لاعب مثل أحمد حسن جالى من مغاغة وهو لسه 17 سنة كنا فى معسكر بالقاهرة وطريقة أدائه أعجبتنى، وكنا نستعد لمواجهة الترجى فى تونس وكان لديهم لاعب خطير جداً، ووجدت أن أحمد حسن هو أنسب لاعب يلعب على نجم الترجى.

أضاف: قلت لأحمد حسن انت هتسافر معانا وهنخلصلك إجراءات القيد، وبالفعل سافر معنا وقبل المباراة قلت له هل عندك استعداد تلعب غداً؟..قال لى هلعب، أحب هذه الشخصيات التى تواجه التحدى وبالفعل شارك وكان أحد أسباب الفوز.

Advertisements

أضاف: ولكن أريد أن أوجه إليه رسالة يجب أن تذكر الاسماعيلى بالخير لأنه له فضل كبير عليك والجماهير لا تنسى، وأنت تتعامل مع النادى وكأنك لم تلعب فيه.

وعن نهائى دورى أبطال أفريقيا: أتمنى وصول الزمالك لنهائى أفريقيا لكن مباريات القطبين خارج نطاق التوقعات، وطوال السنة يستخدمون الأندية المصرية كومبارس من أجل الوصول إلى هذه المباراة والتتويج بلقب أفريقيا، وهذا هو الهدف الأساسى لديهم.